Relation insolite

Pas un chat ou un chien… mais une corneille de compagnie

Une amitié peu commune est née entre une retraitée et un oiseau, à Kreuzlingen en Thurgovie. L’animal pourrait aussi être à l’origine de plusieurs attaques.

Presque à la manière d’un animal de compagnie, elle se laisse caresser sans broncher. Pourtant, il ne s’agit ni d’un chat, ni d’un chien, mais bel et bien d’une corneille. C’est une lectrice qui, en allant jeter ses bouteilles de PET, a eu l’occasion d’observer à plusieurs reprises une scène insolite. Celle d’une vieille dame caressant un volatile sauvage tranquillement posé au sol, près du centre commercial Seepark de Kreuzlingen (Thurgovie). Touchée par cette amitié peu commune entre la retraitée et l’oiseau, la femme a décidé de partager l’histoire dans un groupe Facebook de la région.

Séparées durant le confinement

Ainsi, d’après sa publication, la retraitée rend régulièrement visite à la corneille qui se pose toujours au même endroit. Un rituel qui a été interrompu durant un certain temps. Habitant chez nos voisins allemands, la retraitée n’a en effet pas pu traverser la frontière durant le confinement. Pourtant, dès son retour, il semblerait que «sa» corneille était au rendez-vous et l’a reconnue. Cette amitié extraordinaire a ému les membres du groupe Facebook qui ont commenté ainsi: «Je pense que c’est une douce amitié», ou encore «Méga, top».

Une corneille élevée par des humains?

Pour Livio Rey, biologiste à la Station ornithologique de Sempach, l’attitude de l’oiseau est inhabituelle: «Ce n’est pas un comportement naturel. Bien que les corneilles soient connues pour être très intelligentes, curieuses et peu timides, elles ne se laissent pas pour autant caresser.» Le spécialiste soupçonne que l’animal a été élevé par l’homme et s’est ainsi habitué à lui. «Les oiseaux perdent leur comportement naturel lorsqu’ils sont en contact étroit avec les humains», explique le biologiste.

Une corneille s’en prend à une fillette de 10 ans

Une autre histoire, moins reluisante, s’est écrite non loin du lieu où la dame âgée rencontre son ami l’oiseau. Sybille Egloffen en témoigne. «Une corneille a attaqué ma fille de 10 ans», raconte cette mère de 44 ans. Un dimanche, la famille se promenait dans la prairie à côté du Seepark lorsqu’un oiseau a commencé à s’en prendre aux pieds de sa fille. Au début, Sybille a trouvé cela drôle, mais beaucoup moins lorsque l’animal s’est attaqué à la tête de son enfant. «Il lui a pincé le cou et la tête à plusieurs reprises. Elle s’est enfuie en panique et j’étais en état de choc.» Son mari a finalement réussi à chasser l’assaillant. «Heureusement, ma fille n’a pas été blessée grâce de ses cheveux très épais», conclut la maman. Pour la mère de famille, aucun doute, l’oiseau qui a attaqué sa fille et la corneille apprivoisée ne font qu’un.