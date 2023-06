Boudry: Pas un franc de plus pour la sécurité autour du centre

Ce printemps, la sonnette d’alarme avait été tirée à plusieurs reprises, les incivilités et déprédations autour du Centre fédéral d’asile de Boudry ayant fini par ulcérer la population . Pour y faire face, les autorités ont accru la sécurité, sans que la question de son financement ne soit réglée. «On ne parle pas seulement des patrouilles, mais également des interventions de police-secours sur place et du fonctionnement de la justice, avait détaillé le conseiller d’État neuchâtelois, Alain Ribaux. Il faudrait au moins tripler le montant actuellement alloué par la Confédération pour être dans les clous.»

Mais Berne vient de répondre que non. La Confédération n’augmentera pas sa participation, qui était de 776’887 francs en 2022. En effet, cette subvention est calculée sur la base du nombre de places théoriquement disponibles (480 places) et non sur l’occupation réelle du site (avec des pics à près de 900 personnes en 2022), explique «Arcinfo». Et, «la sécurité en dehors des centres de la Confédération relève de la compétence des cantons», rappelle le gouvernement suisse. En revanche, Berne s’est engagé «à ne plus dépasser la capacité maximale sur le site de Perreux pour l’année 2023».