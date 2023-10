Un ministre suédois piégé par les humoristes russes Vovan et Lexus

«Le ministre a fait l’objet d’une farce»

Vladimir Kuznetsov et Alexei Stolyarov, connus sous les noms de «Vovan» et «Lexus», sont réputés depuis longtemps pour avoir piégé des dirigeants et célébrités à travers le monde, du Premier ministre canadien Justin Trudeau à l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, en passant par la star Elton John. Ils ont publié en ligne leur entretien de huit minutes avec Tobias Billström, lors duquel ce dernier pense parler avec «un représentant du continent africain» notamment de la liberté d’expression et des campagnes de désinformation russes.