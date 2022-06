Législatives en France : «Pas une seule voix pour le Rassemblement national»

La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, appelle les électeurs à préférer la Nupes au parti d’extrême droite dans les 58 duels qui les opposent.

Olivia Grégoire a évoqué, lundi sur RTL, les 58 duels qui opposeront le Rassemblement national (RN) et la gauche unie Nupes au second tour des législatives. La porte-parole a relativisé l’ampleur de cette cinquantaine de face-à-face, faisant valoir que ça ne correspond qu’à «10% de l’image» globale du second tour.