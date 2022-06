Variole du singe : Pas une urgence sanitaire mondiale pour le moment, selon l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré ce samedi que la propagation de la variole du singe était très inquiétante mais pas encore au niveau d’urgence sanitaire mondiale.

Le directeur général de cette agence de l’ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait convoqué une réunion d’experts sur la question jeudi pour savoir si l’OMS devait déclencher son plus haut niveau d’alerte face à l’épidémie, qui touche essentiellement l’Europe de l’Ouest. Une hausse des cas de variole du singe a été détectée depuis début mai, loin des pays d’Afrique centrale et de l’Ouest où la maladie est depuis longtemps endémique.

Plus de 3200 cas confirmés et un décès ont été signalés à l’OMS par une cinquantaine de pays où la maladie n’est pas endémique cette année. «En outre, depuis début 2022, près de 1500 cas suspects et environ 70 décès ont été signalés en Afrique centrale, principalement en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Cameroun, avait indiqué jeudi M. Tedros.