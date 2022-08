Tennis : Pas vacciné, Djokovic est forfait à l’US Open

«Malheureusement, je ne serai pas en mesure de me rendre à New York cette fois pour l’US Open (…) Bonne chance à mes collègues joueurs! Je vais me maintenir en bonne forme et dans un état d’esprit positif en attendant de pouvoir reprendre la compétition», écrit sur son compte Twitter le Serbe.