Ski alpin - Pas vaccinés, Kryenbühl et Weber n’iront pas à Lake Louise

Urs Kryenbühl ne peut pas entrer au Canada. AFP

Urs Kryenbühl et Ralph Weber ne participeront pas aux épreuves de vitesse de C oupe du monde à Lake Louise, au Canada, du 23 au 28 novembre. Les deux descendeurs ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 et c ’ est une condition pour entrer au Canada.

«Retour reporté», annonce sur son compte Instagram Kryenbühl. Le Schwytzois de 27 ans explique: «Physiquement, je me débrouille très bien, mon niveau actuel est bon et permet donc un retour à Lake Louise. Je me sens prêt et motivé pour disputer à nouveau des épreuves de Coupe du monde. Il y a juste ce «petit» hic: Malheureusement, seules les personnes vaccinées sont autorisées à entrer au Canada. Pour cette raison, je ne peux pas participer à l ’ ouverture de la Coupe du monde à Lake Louise.»

Lui qui a terminé troisième à Val-d ’ Isère et à Bormio , l ’ hiver dernier , ajoute: «J ’ ai personnellement pris la décision de ne pas me faire vacciner pour le moment. Depuis que j ’ ai été infecté par le Corona, il y a quelques mois, et que j ’ ai bien résisté, je suis maintenant considéré comme guéri. Malheureusement, cela ne suffit pas pour entrer au Canada».

Sur son site, Ralph Weber, lui aussi infecté par le virus il y a quelques mois, tient presque le même discours: «Je ne suis actuellement pas vacciné contre le Corona car, selon ma compréhension du corps humain, j ’ ai une meilleure protection. ( … ) Mon corps a eu la chance de produire lui-même les anticorps, de lutter contre le virus, puis de survivre à la maladie après quelques jours - une semaine plus tard, je reprenais déjà l ’ entraînement et je n ’ avais pratiquement aucune restriction. Je suis très heureux d ’ avoir enfin pu vaincre cet épouvantail et que mon corps ait eu la chance de se remettre avec succès tout seul.»