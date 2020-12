Côte d’Ivoire : Pascal Affi Nguessan libéré, un geste d’apaisement

Après deux mois de détention et à quelques mois des élections législatives, Pascal Affi Nguessan, un des principaux responsables de l’opposition, a été libéré sous contrôle judiciaire.

«Ma libération vient à la suite des discussions dans le cadre du dialogue» mené entre l’opposition et le pouvoir pour «décrisper» le climat politique, très tendu depuis l’élection présidentielle du 31 octobre qui a conduit à la réélection pour un troisième mandat controversé du président Alassane Ouattara, a déclaré Pascal Affi Nguessan à l’AFP après avoir été libéré.

Le pouvoir, l’opposition et la société civile ont achevé mardi un premier cycle de pourparlers d’une semaine, à l’issue duquel la date des élections législatives a été fixée au 6 mars 2021, selon le gouvernement. Même si aucun accord n’a été formellement signé, des progrès ont été enregistrés de l’avis de toutes les parties.

L’opposition exige en particulier l’arrêt des poursuites et la libération de ses leaders inculpés à la suite des violences électorales liées à la présidentielle, qui ont fait 85 morts et près de 500 blessés d’août à novembre.

Alors que des dizaines de partisans fêtaient son retour dans sa luxueuse résidence du quartier huppé de Riviera Golf à Abidjan, applaudissant, chantant et esquissant des pas de danse, Pascal Affi Nguessan, 67 ans, s’est dit «en bonne santé, heureux de retrouver la liberté» et «soulagé de retrouver famille, amis et camarades de lutte».