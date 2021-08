Suisse : Pascal Broulis se retirera du Conseil d’État vaudois en juin 2022

Le chef du Département des finances et des relations extérieures du Conseil d’État vaudois a déclaré qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat. Il met ainsi fin à 20 ans d’activité gouvernementale.

Élu pour la première fois en mars 2002, le Conseiller d’État vaudois avait été réélu en 2007, puis en 2012 et enfin en 2017. Dans un communiqué, Pascal Broulis a d’ailleurs remercié ses électeurs de leur confiance. «Je remercie très sincèrement les Vaudoises et les Vaudois de la confiance qu’ils m’ont témoignée depuis près de 20 ans au travers de quatre élections successives. Ils m’ont permis de remplir une fonction passionnante, sans doute la plus belle de celles que l’engagement politique peut procurer, alliant proximité et capacité d’action».