M6 : Pascal Sutter quitte «Mariés au premier regard»

Un jour après que Nicolas Waldorf a fait part de sa décision de ne plus apparaître dans «Incroyables transformations» , c’est une autre émission de M6 qui perd un de ses piliers. Pascal Sutter, l’un des deux experts de «Mariés au premier regard», a annoncé à «Télé Loisirs» qu’il quittait le programme dans lequel s’étaient mariés Élodie et Joachim .

Présent depuis le lancement de l’émission, en 2016, le docteur en psychologie belge dont le rôle était de trouver des partenaires compatibles et de leur donner des conseils, a expliqué les raisons de sa décision dans une interview accordée au magazine français. «J’avais envie de revenir à mon corps de métier, qui consiste à aider les hommes et les femmes à être plus épanouis dans leur vie amoureuse et sexuelle. Comme «Mariés au premier regard» me prenait un peu de temps, il était temps que je passe le relais», a-t-il confié.