Genève - Pass Covid en boîte de nuit: ouvrir ou périr

Éviter de débrancher la prise

Trouver un compromis

Au Motel Campo, qui rebranche la musique samedi, son codirecteur Nicolas Oggier «a préféré attendre pour des questions logistiques. On a dû mettre en place pas mal de procédures, notamment une collaboration avec un laboratoire à deux pas du club pour que les gens puissent se faire tester juste avant de venir.» Idem du côté de la Parfumerie, ouverte depuis vendredi. «On ne voulait pas rouvrir alors que pratiquement personne n’avait encore le pass», a souligné Jeremy Verlooven, membre du collectif. Pas spécialement contre la mesure sanitaire, l a structure a toutefois trouvé « un com p romis p our ne pas totalement fermer les lieux aux gen s qui ne seraient pas en possession du sésame . La semaine , on a des activités accessibles à tout le monde sur la terrasse et le we ek-end, c’est grosse fiesta avec certificat !»