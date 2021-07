Valais : Pass Covid en club: infractions à la pelle

Tests salivaires et non antigéniques, certificats périmés ou délivrés sans test: un journaliste de Rhône FM a assisté à des scènes peu rassurantes ce week-end.

Depuis leur réouverture, les discothèques ne sont accessibles qu’aux porteurs de pass Covid et certaines proposent à leurs clients non vaccinés de réaliser des tests rapides sur place. C’est le cas d’un club du Valais romand, où un journaliste de Rhône FM a enquêté le week-end passé. Et il n’a pas été déçu par sa visite: il a constaté que, au lieu du test antigénique inscrit sur le certificat, l’employée du laboratoire mandaté réalisait un test salivaire, moins fiable. La pratique aurait cours chaque week-end, selon une habituée.