annemasse (F) : Pass sanitaire: c’est la cata pour le centre commercial

Les magasins du Géant Casino, en bordure de Genève, parlent d’un chiffre d’affaires en recul d’au moins 60%.

Les temps sont durs pour les centres commerciaux haut-savoyards de plus de 20’000 m2, c’est-à-dire soumis au pass sanitaire depuis le 16 août. «Le Messager» est allé mercredi interroger les commerçants du Géant Casino Praz du Léman, à Annemasse (F). Il a constaté une vertigineuse baisse de fréquentation. Les magasins de la galerie ont évoqué une perte de chiffre d’affaires de 60% et plus.