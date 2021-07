Antivax - Pass sanitaire et étoile jaune: l’Histoire malmenée

Symbole de discrimination

L’étoile jaune a été le marquage distinctif pour identifier les Juifs sous le régime nazi, qui l’a utilisé dès 1939 en Pologne avant de l’étendre aux territoires sous son contrôle. Tous les Juifs âgés de 6 ans et plus devaient la porter, cousue sur leurs vêtements, pour être identifiables. S’ils refusaient et qu’ils étaient découverts, ils risquaient la déportation. La mesure permettait au régime un strict contrôle de la population, mais aussi de faire en sorte que les Juifs, victimes d’une propagande haineuse qui a mené à l’Holocauste, soient reconnaissables et pointés du doigt par la population.