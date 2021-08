Lausanne - Pass sanitaire révoqué à tort à cause d’un couac

«Il s’agit d’une erreur humaine et non d’un bug», a dévoilé mardi le Département cantonal de la santé. Vous avez été victime d’une révocation faite manuellement à tort par un employé du centre où vous avez été vacciné, dans le cadre d’une mise à jour.» Porte-parole du département, Sonia Arnal précise que d’autres personnes vaccinées le même jour semblent avoir été victimes de la même erreur et des vérifications sont en cours. Et pourquoi aucun courriel d’avertissement n’a été envoyé aux personnes concernées? «Selon nos procédures, vous auriez dû être averti immédiatement de cette révocation et vous voir proposer un nouveau certificat. Aucune de ces deux règles n’a malheureusement été suivie dans votre cas. Nous le regrettons et nous en excusons», déclare le Département de la santé.