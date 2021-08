France voisine : Pass sanitaire: tour de vis dans les centres commerciaux

Dès lundi, en Haute-Savoie (F), l’obligation de présenter un certificat Covid sera étendue aux plus grandes enseignes du département.

Pas d’achats sans pass sanitaires dans six centres commerciaux savoyards, dès lundi prochain. L’obligation d’être vacciné, ou négatif au Covid-19 et de pouvoir le prouver, a été étendue aux magasins de plus de 20’000 m2, a annoncé la Préfecture de Haute-Savoie, citée par la «Tribune de Genève». Les autorités se disent «très préoccupées» par la situation sanitaire. Dans le département, le taux d’incidence a atteint 245 infections pour 100’000 habitants. La loi adoptée le 5 août dernier par l'Assemblée nationale et le Sénat oblige les départements dont le taux d’incidence dépasse 200 infections à limiter l’accès des surfaces de plus de 20’000 m2.