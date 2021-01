Suisse : Passage à l’an nouveau tout en douceur

La police vaudoise a dû mettre fin à une rave party sauvage à Villeneuve. Ailleurs la nuit a été plutôt calme. Genève relève une hausse des interventions liés à du bruit dans des immeubles. Même Zurich a connu une soirée sans ses habituels débordements.

Ni «raves» géantes, ni fêtes clandestines. Dans le canton de Genève , le Nouvel An sous le signe du coronavirus n’a donné lieu à aucun débordement défiant les règles sanitaires en vigueur. Seul phénomène relevé par la police: la nette augmentation, par rapport à l’an passé, des réquisitions relatives au bruit. «Nous avons été appelés à 59 reprises entre 19h et 8h pour ce motif, contre 24 fois seulement l’an passé», signale Silvain Guillaume-Gentil, le porte-parole des forces de l’ordre.

Sensibilisation en Valais

Fête illégale à Volketswil (ZH)

Habituellement chaude sur les bords de la Limmat, la nuit de Nouvel An s’est déroulée cette année sans gros heurts. Dans le cadre d'un contrôle dans le Kreis 1, plusieurs personnes s’en sont toutefois prises aux agents. Neuf personnes ont été arrêtées et dénoncées au Ministère public pour violences et menaces à l'encontre de fonctionnaires et autres délits. Les agents ont également mis fin peu après minuit à une fête non-autorisée dans un immeuble commercial vacant à Volketswil. Environ 25 jeunes et jeunes adultes ont été identifiés. Ils seront signalés au préfet d'Uster pour non-respect de l'ordonnance Covid-19.