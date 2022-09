Valais: Un Bandidos passé à tabac, six personnes arrêtées

Sion (VS) : Passage à tabac d’un Bandidos: six personnes arrêtées

Une bagarre avait éclaté dans un bar du centre ville, il y a deux semaines. Des investigations policières d’envergure ont permis d'interpeller six individus.

Une vaste opération policière menée mardi matin dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel a permis d’appréhender les auteurs présumés d'une agression survenue à Sion le 10 septembre dernier. Pour rappel, un trentenaire arborant l’emblème des Bandidos avait été passé à tabac par cinq individus, dont l’un portait un blouson aux couleurs des Hells Angels. Sur la délégation du Ministère public valaisan et sous la conduite de la Police cantonale valaisanne, les arrestations ont été menées dans différents cantons romands avec la collaboration de la Police cantonale vaudoise, de la Police cantonale neuchâteloise et de la Police municipale de Lausanne.