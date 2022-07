Argovie : Passage pour piétons impossible à traverser

Stein Dieser Zebrastreifen für Hürdenläufer war vorübergehend an der Münchwilerstrasse in Stein.

«Je voulais traverser la route et j’ai vu la glissière de sécurité en face», s’étonne un témoin habitant Stein (AG). La glissière de sécurité flambant neuve, semble ne pas avoir de raison d’être dans cette commune du Fricktal. L’explication est simple: le passage piéton doit être supprimé, confirme André Müller de l’unité construction et planification à Stein.

«La population a estimé que l’endroit est de toute façon trop dangereux et a suggéré lors d’une assemblée communale de trouver une solution», explique-t-il. C’est pourquoi le passage sera supprimé. Sauf qu’il n’était toutefois pas possible de monter la glissière de sécurité et d’enlever le marquage en même temps. L’aberration ne devrait pas perdurer.