«Le même qu’à la gare Cornavin»

D’après le représentant de la Ville, «les communes de l’Ouest lausannois et les CFF suivent de près la manière dont les usagers s’approprient ces nouveaux espaces», qui sont conformes aux normes du Bureau de prévention des accidents. Ils planchent sur des améliorations. Trois moyens d’accès supplémentaires sont prévus au terme du chantier de la passerelle Rayon-Vert, qui établira une liaison plus directe entre le nord et le sud de la gare en 2021.