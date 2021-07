Aéroport de Zurich : Passagère arrêtée en vol: «le policier m’a écrasée au sol et m’a étouffée»

Une femme a été arrêtée et a mordu une policière après l’atterrissage. Mais le récit livré par la police dans les journaux l’a fait sauter au plafond. Elle livre désormais sa version.

Les versions divergent entre celle de la police et celle de la passagère et d’un autre témoin.

Une nuit à l’hôpital

La dame en question, une Suissesse de 28 ans, a été encore plus énervée quand elle a lu le compte-rendu de la police dans les médias. «À aucun moment je n’ai agressé le personnel, ni pété un plomb, comme j’ai pu le lire», dit-elle à nos collègues de 20 Minuten. Elle reconnaît, certes, avoir bu et avoir été un peu agitée parce qu’elle a peur de l’avion, mais rejette les autres reproches. Et renverse l’accusation.

«Le policier qui était à bord m’a poussée par terre et m’a écrasée avec ses genoux. Je ne pouvais plus respirer», dit-elle. Après l’atterrissage et son arrestation, elle a dû passer la nuit à l’hôpital et compte désormais porter plainte contre le policier.