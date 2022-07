Allemagne : Passagère suisse indisciplinée sortie manu militari d’un train allemand

De plus, elle ne portait pas de masque de protection comme c’est la règle dans les transports publics allemands. Après y avoir été invitée par le personnel ferroviaire, elle aurait en outre refusé d’en mettre un. Selon les informations de la police allemande, elle n’avait pas non plus mis de muselière à son berger allemand et ne possédait pas de billet pour son animal de compagnie.

Refusant de payer les billets nécessaires, et ne voulant pas quitter le train, la police a été prévenue. Selon ses déclarations, elle voulait se rendre à Berlin, le plus rapidement possible et considérait l’obligation de porter un masque comme insignifiante. Même après l’arrivée de la police, elle n’a toujours pas voulu s’exécuter, de sorte que les agents ont dû la porter par les bras et les jambes pour la faire sortir.