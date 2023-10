Passagers d’EasyJet autonomes pour l’envoi des bagages en soute

Nouvelle offre pour les passagers d'Easyjet à l’aéroport de Genève. Une zone pour déposer soi-même ses bagages avant leur départ en soute a été installée au début du mois d’octobre, après une phase d’essai réalisée durant l’été. Trente bornes et quinze déposes bagages en libre-service sont à disposition pour valider le poids du bagage, obtenir une étiquette et ensuite l’envoyer sur un tapis roulant. Les bagages spéciaux comme les skis ou les vélos peuvent aussi y être pris en charge. Il sera possible d’effectuer des paiements pour les excédents ou les bagages supplémentaires. Des agents d’assistance sont prévus pour aiguiller les voyageurs. «L’enregistrement en libre-service est déjà habituel pour une grande majorité des passagers, déclare André Schneider, directeur de Genève Aéroport, dans un communiqué. Le dépôt des bagages enregistrés en libre-service ajoute une étape qui réduit le temps d’attente et accélère le début du voyage.»