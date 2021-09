Zurich : Passagers d’un rodéo routier également punis

Deux jeunes, qui avaient participé à une manœuvre risquée en voiture, viennent d’écoper en appel de peines avec sursis. En première instance, ils avaient été condamnés mais aucune sanction ne leur avait été infligée.

Après une soirée arrosée, un trio a pris la route et, à Berg am Irchel (ZH), les trois amis se sont mis en tête de jouer les cascadeurs. L’un d’eux s’est installé sur le toit du véhicule et le conducteur s’est mis à rouler à fond. La scène a été filmée par le troisième, qui s’était assis sur le rebord de la fenêtre. Mais la manoeuvre s’est terminée par une embardée et la voiture s’est retournée. Résultat: deux blessés graves et un véhicule bon pour la casse. Le caméraman, qui avait 19 ans au moment des faits, s’est retrouvé entre la vie et la mort et a subi, entre autres, un grave traumatisme crânien qui a entraîné une perte de vision définitive. Son acuité visuelle n’est plus que de 10% à l’œil droit. Le passager du même âge, qui se trouvait sur le toit, a été blessé à une jambe. Il a déclaré au procès: «Quand je vois la vidéo alors que je suis sobre, j’ai honte!»