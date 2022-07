Compagnies aériennes: Passagers en rade et lésés mais pas sans protection

L’été sera chaud: Swiss et EasyJet ont annoncé réduire leurs capacités de vols pour ces prochaines semaines pendant que Genève Aéroport craint de nombreux retards. C’est l’énervement presque assuré pour les voyageurs. Alors que faire en cas d’annulation ou de retard? En Suisse, la loi qui régit le droit des passagers est la CE 261/2004 , règlement qui s’applique aux trajets où l’aéroport de départ est dans l’Union européenne. Si ce dernier est à l’étranger, la loi est valable uniquement si le transporteur est européen ou suisse.

«Mon vol est supprimé»

Pour un vol annulé au dernier moment ou moins d’une semaine (parfois deux) avant , les règles prévoient «un réacheminement dans des conditions de transports comparables et dans les meilleurs délais» ou un «remboursement dans les sept jours», explique Jean Tschopp, responsable conseil à la Fédération romande des consommateurs (FRC). Il précise que lorsqu’une personne choisit d’être défrayée, c’est à elle de se débrouiller pour atteindre sa destination. Des compagnies proposent une troisième solution: le bon. Ce dernier est souvent d’une durée limitée, utilisable uniquement chez le transporteur et une potentielle hausse de tarifs peut survenir lors du rachat de billets. La FRC conseille donc d’opter pour la première proposition.

Indemnités supplémentaires

Une indemnisation est aussi possible. Les montants commencent à 250 euros pour un trajet jusqu’à 1500 km. S’il s’agit d’un vol intracommunautaire (effectué au sein de l’Union européenne) d’au moins 1500 km ou tout autre parcours de 1500 à 3500 km, le passager peut toucher 400 euros. 600 euros sont octroyés pour les parcours qui ne relèvent pas des points décrits ci-dessus. Il est aussi possible de demander réparation pour les frais d’hébergement et de nourriture, s’ils sont nécessaires.