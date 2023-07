Passagers virés d’un train CFF parce qu’il y a trop de monde

L’annonce a eu peu d’effet dans un premier temps, rapportent les journaux de CH Media. Le personnel du train a réessayé, mais de manière plus ferme: «Nous demandons encore une fois à tous les voyageurs à destination de Brugg et Aarau de descendre, sinon ce train sera évacué. Il sera alors arrêté et ne repartira plus…» «J’ai un billet et ils me jettent dehors», s’est énervé un voyageur. Sur le quai, plusieurs autres passagers ont laissé éclater leur frustration contre l’agent de train. Le convoi est finalement reparti avec 15 minutes de retard.