Canton d’Argovie : Passants, cyclistes et voitures attaquées… à coups de courges

Mais qui sont ce conducteur et ce lanceur de courges qui font jaser les Argoviens?

D’abord, c’est une cycliste qui a témoigné auprès d’«Argovia Today». Il y a dix jours, alors que cette Argovienne de 27 ans circulait le long d’une route en ligne droite, à Wettingen, elle a entendu une voiture au moteur puissant se lancer dans une accélération derrière elle. «J’ai pensé qu’elle voulait seulement me dépasser… puis j’ai senti quelque chose de dur s’écraser contre mon coude et le bas de mon dos», dit-elle. Elle s’est retournée et a vu une courge éclatée sur la chaussée. La voiture, elle, avait continué sa route à allure normale.