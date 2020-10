Question des ouïghours : Passe d'armes entre l'ambassade de Chine et des eurodéputés

Un eurodéputé français a pointé du doigt la récente nomination de la Chine au Conseil des droits de l’homme de l’ONU ce qui n’a pas plu à l'ambassade de Chine en France.

Le député Socialistes et Démocrates avait été fin septembre à l'origine d'une tribune signée par des intellectuels, acteurs et responsables politiques européens appelant la communauté internationale à des « actes puissants » et « rapides » pour faire cesser le « crime contre l'humanité » en cours selon eux au Xinjiang.