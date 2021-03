Le patient ne se sent pas coupable et ce malgré le fait qu’il n’appartient pas aux groupes à risque.

Actuellement, les plus de 75 ans, les groupes à risque tout comme le personnel médical, peuvent se faire vacciner en priorité contre le coronavirus. Il s’avère désormais qu’il est tout à fait possible de se faire injecter le précieux produit même en n’appartenant pas à une de ces catégories. C’est le cas notamment de Renato P.*, 41 ans. Il confirme avoir reçu sa première injection la semaine dernière. «Je connais personnellement un médecin qui s’occupe des vaccins. Il m’a dit qu’il me contactait s’il avait une dose en stock.» Selon le quadragénaire, le docteur l’a finalement appelé mercredi passé, lui expliquant qu’un patient à risque était trop malade pour se faire vacciner. «En l’espace de 20 minutes, j’étais dans son cabinet.»