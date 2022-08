Suisse: la croissance repart de plus belle

Suisse : Passé le séisme de la pandémie de Covid, la croissance repart de plus belle

L’an dernier, l’industrie a enregistré une croissance de 11,4%. Les services financiers (+5,2%) ont progressé, mais les deux principales activités de ce domaine ont eu des résultats contrastés, écrit l’OFS, dans un communiqué. Si les banques ont, pour la seconde année consécutive, enregistré une forte croissance de leur valeur ajoutée (+12%), les assurances privées ont subi le contrecoup de la pandémie et de la hausse des sinistres liés aux catastrophes naturelles (-3,8%). La restauration et les activités créatives ont elles aussi continué de subir les effets de la pandémie.

Les dépenses liées aux loisirs et à la culture souffrent toujours

Après une baisse marquée (-4,1%) en 2020, les dépenses de consommation des ménages ont légèrement augmenté en 2021 (+1,6%) sans pour autant retrouver leur niveau de 2019. Elles ont été soutenues principalement par la consommation de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées, de meubles et articles de ménage, l’achat de vêtements et chaussures et les dépenses de santé. En revanche, les dépenses liées aux loisirs, à la culture, aux voyages organisés et à la restauration sont restés moroses en raison de restrictions sanitaires persistantes.