Suisse romande : Passeport retiré pour «comportement déloyal et trompeur»

Mariée en 2010 avec un Suisse de quinze ans son aînée, une quadra marocaine a obtenu la naturalisation facilitée en septembre 2015. Six mois plus tard, le couple sans enfant s’est séparé. Le divorce a été prononcé en juin 2017.

En septembre, la femme s’est remariée au Liban et a eu un enfant en 2018. L’octroi du passeport suisse s’étant fait notamment sur la base d’une déclaration des époux sur leur «communauté conjugale effective et stable, sans aucune intention de se séparer ou de divorcer», la séparation avec son époux suisse a attiré les radars des autorités.

Naturalisation annulée en 2020

Indices d’absence de volonté de vivre ensemble

«Une séparation survenue peu après l’octroi de la naturalisation constitue un indice de l’absence de volonté commune et intacte de maintenir une union conjugale stable», a rappelé le TF en citant la jurisprudence. La Marocaine a évoqué une dégradation rapide du lien conjugal par le souhait de son ex-mari, souffrant d’une maladie génétique ,de ne pas avoir d’enfant. L’homme, lui, a indiqué aux autorités que la séparation a été causée par « des disputes permanentes qui prenaient des dimensions plus importantes au fur et à mesure». Le TF en est arrivé à la conviction que la femme savait depuis un certain temps «que son vœu d’enfant ne pourrait être réalisé avec son ex-conjoint».