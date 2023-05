Bruit routier en suisse: Passer à 100% de voitures électriques n’aurait pas grand impact

«La stratégie énergétique 2050 en cours de mise en œuvre s’oriente vers un parc automobile totalement électrifié avec des moteurs qui n’émettent quasiment plus de bruit», relevait-il. Et pourtant, la problématique du bruit sera loin d’être résolue. «Pour les voitures de tourisme, le bruit de roulement des pneus sur la chaussée devient problématique entre 20 et 25 km/h et cela quel que soit le mode de propulsion», relève le Conseil fédéral.