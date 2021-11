Si vous êtes fan de «Sex and the City», vous avez désormais la possibilité de passer une nuit dans l’appartement de Carrie et de jeter un coup d’oeil dans son dressing en prime.

ANNONCE AIRBNB : Passer la nuit chez Carrie Bradshaw de «Sex and the City», ça vous tente?

«À New York, dit-on, vous êtes toujours à la recherche d’un travail, d’un petit ami ou d’un appartement», dit Carrie Bradshaw dans la série iconique. Trouver son appartement, en revanche, est désormais facile, car deux heureux fans de la série télévisée «Sex and the City» ont l’occasion de remporter une nuit dans une réplique du célèbre appartement de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) à New York en novembre. L’action sur Airbnb célèbre non seulement le 23ème anniversaire de la série à succès, mais fait également la promotion de la suite des aventures de Carrie Bradshaw sur HBO, dont la diffusion est programmée en décembre.

Si vous vous êtes toujours demandé comment une journaliste pouvait se payer un tel appartement dans l’Upper East Side, vous allez être soulagés, car la nuit ne coûte que 23 dollars, le prix faisant référence au 23ème anniversaire de la série Sex and the City, diffusée pour la première fois en 1998.

Accueil par Carrie et séance photo compris

Une recette et les ingrédients pour faire un Cosmopolitan ainsi que quelques exemplaires de «Vogue» attendent les hôtes dans l’appartement, sans compter la nostalgie. Airbnb Vous pourriez vous asseoir devant l’ordinateur portable de Carrie et vous prendre pour une journaliste. Airbnb Le logement est équipé de nombreux détails, comme par exemple … Airbnb

Les heureux gagnants seront même accueillis par Carrie Bradshaw, du moins à distance. L’actrice Sarah Jessica Parker accueillera les hôtes par vidéo interposée. Il y aura en plus des Cosmopolitans et pas mal de nostalgie télévisuelle. Outre le bureau avec l’ordinateur portable de Carrie et le téléphone typique des années 2000, le point fort de l’appartement est clairement le dressing.

Dans la garde-robe, on trouve quelques pièces cultes de la série, notamment le tutu de Patricia Field, que Carrie porte dans le générique. On y trouve également quelques stilettos, l’iconique sac Tour Eiffel ainsi que le chapeau de cowboy rouge que Carrie porte lors de sa rencontre avec Big et Natasha à une beach party. Mais les hôtes ne sont pas uniquement autorisés à essayer la montagne de vêtements et de chaussures. Une séance photo est également prévue.

Le dressing comprenant les nombreuses tenues cultes de Carrie est sans conteste le point fort de l’appartement. Airbnb Les hôtes sont non seulement autorisés à fouiller dans la garde-robe, mais ont également droit à une séance photo en portant, pourquoi pas, le fameux tutu du générique. Airbnb Le fameux sac Tour Eiffel de Timmy Woods se trouve également dans le dressing. Airbnb

Une campagne de promotion qui n’est pas inédite

«J’ai hâte que les fans découvrent le New York de Carrie d’une toute autre manière!», déclare Sarah Jessica Parker dans l’annonce d’Airbnb. L’appartement ne se trouve en fait pas vraiment dans l’Upper East Side, mais dans le quartier de Chelsea. Le voyage pour New York reste toutefois à la charge des gagnants.

Ce n’est pas la première fois que Airbnb loue une maison ou un appartement célèbre dans le cadre d’une campagne de promotion. Parmi les biens déjà proposés à la location figurent la villa du Prince de Bel-Air, la cabane de Winnie l’ourson et la maison du film d’horreur Scream. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à partir du 8 novembre pour les deux séjours d’une nuit dans l’appartement de Carrie.