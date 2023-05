Suisse: Passer le Gothard à Pentecôte pourrait devenir payant

Hier matin, comme lors de tous les week-ends prolongés, les automobilistes en route vers le Sud pour Pentecôte ont dû attendre près de trois heures et demie, pris dans un bouchon allant jusqu’à 20 kilomètres devant le portail nord du tunnel du Gothard. L’année prochaine, il en coûtera peut-être pour passer ce tunnel à. Du moins c’est ce qu’exige le conseiller national uranais du Centre Simon Stadler, rapporte le «SonntagsBlick» du jour.

Péage dynamique

Avec les Vert’libéraux et le PLR, l’homme du centre veut en effet examiner la possibilité d’introduire un système de « péage dynamique » au Gothard: les personnes qui roulent lorsque tout le monde est sur la route doivent payer pour traverser le tunnel ou le col. Les entreprises uranaises et tessinoises ainsi que pour les riverains devraient bénéficier d’une réglementation spéciale. Pour l’Uranais, «la situation n’est plus supportable pour les habitants du canton d’Uri ».