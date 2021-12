En selle malgré le froid glacial – Passer l’hiver au chaud et en toute sécurité sur son vélo

Renoncer à la pratique du vélo uniquement parce qu’il fait froid et humide dehors? Pas question! En suivant nos conseils, vous pourrez rouler confortablement et sans risque en dépit du froid, de la neige et de la boue.

Avec le bon équipement, on passe l’hiver au chaud et en toute sécurité sur son vélo. Getty Images/iStock

Les températures glaciales sont là et les premiers flocons de neige sont arrivés jusqu’en plaine. Alors que les cyclistes de la belle saison ont rangé leur vélo, d’autres, de plus en plus nombreux, restent en selle, affrontant les basses températures et les routes glissantes. La pandémie, qui a provoqué un boom des ventes de vélos, et notamment des versions électriques, n’y est pas étrangère.

Faire du vélo en hiver comporte toutefois des risques. Voici dix conseils pour vous aider à vous déplacer en toute sécurité, même pendant la «mauvaise» saison.

Se rendre visible

Il est essentiel d’être vu, surtout en cette période où la nuit tombe rapidement. Il convient donc d’utiliser des lampes à LED lumineuses – à l’avant et à l’arrière! Comme les phares amovibles sont souvent oubliés ou déchargés, cela vaut la peine d’installer une dynamo de moyeu.

Il n’est pas non plus superflu de porter des vêtements avec des réflecteurs, de mettre des housses jaune fluo sur son sac à dos et/ou son casque, d’autant plus qu’elles empêchent l’humidité de pénétrer. Pour se rendre encore plus visible, placez des réflecteurs sur les rayons.

Se protéger du vent et de la pluie

La meilleure protection contre les intempéries est offerte par les vestes et les pantalons qui empêchent la pluie et le vent de s’infiltrer. Les vêtements coupe-vent à l’avant et respirants à l’arrière sont particulièrement pratiques. Les vestes softshell sont généralement plus chaudes, mais ne supportent que de légères chutes de neige ou de pluie.

Veiller à garder les mains, les pieds et les oreilles au chaud

Les doigts et les orteils gelés tuent le plaisir de la conduite. Gardez vos mains au chaud avec des gants thermiques ou des moufles. Des chauffe-mains montés sur le guidon offrent également une bonne protection.

Les pieds doivent être revêtus de chaussettes en mérinos, de chaussures fourrées, éventuellement avec des semelles intérieures, ou des chaussures thermiques. Quant aux guêtres d’hiver et aux surchaussures, elles protègent de l’humidité.

Le crâne et les oreilles restent au chaud grâce à un sous-casque, le cou est protégé par une écharpe. Un masque facial permet d’éviter d’avoir froid au bout du nez et des lunettes de protection prémunissent contre les yeux larmoyants.

En cas de températures sibériennes, des chaussettes chauffantes, des sous-gants ainsi que des chauffe-reins et des chauffe-genoux s’avèrent très utiles.

Porter des sous-vêtements fonctionnels

Appliquez le principe de l’oignon: plusieurs couches protègent plus efficacement qu’une seule veste épaisse. Il est préférable de porter des sous-vêtements fonctionnels respirants, qui régulent l’humidité et qui sont ajustés – plusieurs couches sont également possibles. Si la laine mérinos tient plus chaud, les matières synthétiques sèchent plus rapidement.

Conduire en anticipant

La distance de freinage est plus longue sur la neige et sur sol humide. Il convient donc de conduire en anticipant et en gardant un plus grand écart avec les autres usagers de la route. Ralentissez aussi avant les virages et abordez la circulation routière de manière plus détendue.

Adapter son style de conduite

Évitez autant que possible les rails de tramway mouillés, les bouches d’égout, les passages piétons et les feuilles mortes. Quand ce n’est pas possible, traversez-les en ligne droite. Abstenez-vous de freiner dans les virages. Freinez plus fort à l’arrière et légèrement à l’avant, de manière à ne pas bloquer la roue. Baissez un peu la selle pour que les pieds touchent plus rapidement le sol.

Rouler sur des pneus bien profilés, voire cloutés

Dans les localités où le déneigement est bien effectué, des pneus normaux, avec de bons reliefs, suffisent. Les pneus d’hiver offrent toutefois une adhérence encore plus grande, surtout sur les routes humides et froides. Si on se déplace souvent sur de la glace et de la neige, mieux vaut utiliser des pneus cloutés. Sur la neige meuble, les pneus larges offrent en outre une meilleure adhérence que ceux qui sont étroits. On peut aussi, si nécessaire, réduire la pression de gonflage, mais cela augmente la consommation d’énergie des vélos électriques.

Utiliser une protection contre les projections

Des bavettes de protection supplémentaires pour le garde-boue avant protègent le conducteur comme la mécanique des éclaboussures salées.

Entretenir son vélo

Nettoyer et bien lubrifier la chaîne la rend plus résistante à l’eau salée et à la neige. Il faudrait l’huiler et vérifier les freins une fois par mois. Lavez régulièrement le vélo à l’eau: le sel est l’ennemi du métal et favorise la rouille.

Nettoyer son vélo en profondeur après l’hiver