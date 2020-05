Actualisé il y a 8h

Vaud

Passer son permis de conduire le samedi

En raison de la pandémie, le SAN a pris du retard. C’est pour cette raison qu’il sera possible d’effectuer des examens théoriques et pratiques les samedis 6, 13 et 20 juin.

Les élèves conducteurs pourront passer leur permis le samedi en juin (photo prétexte). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le Service vaudois des automobiles et de la navigation (SAN) élargit les possibilités pour passer le permis de conduire. Il propose des examens théoriques et pratiques, sur rendez-vous, les samedis 6, 13 et 20 juin.

Avec ces ouvertures «exceptionnelles», le SAN répond à la demande de sa clientèle qui n'a pas eu la possibilité de se présenter aux examens entre le 17 mars et le 11 mai. En raison de la pandémie, le service avait en effet suspendu les examens théoriques et pratiques.

Ces dates d'examen seront proposées de manière progressive en fonction de la demande, annonce mardi le SAN. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire sur le site internet du service.