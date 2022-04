netflix and tea - Passer un moment comme dans «Bridgerton»

Fans de «Bridgerton», attention! Le visionnage de la deuxième saison de la série phénomène de Netflix déjà terminé et vous vous languissez encore de l’univers de Lady Whistledown et de ses amis ? Alors, direction Londres. C’est là que l’hôtel Lanesborough vous invite à un afternoon tea dans le style de «Bridgerton».

L’hôtel situé juste à côté de Hyde Park a suivi l’engouement et le succès de la série pour décorer une salle à manger en conséquence et proposer des goûters inspirés de l’univers de la série.

80 francs par personne

Si vous souhaitez vous sentir comme Miss Sharma ou Lord Bridgerton le temps d’un après-midi, autour d’une tasse de thé , vous pouvez dès à présent réserver une table pour l’Afternoon Tea, qui aura lieu jusqu’au 1er septembre 2022. Celui-ci a lieu du lundi au jeudi de 14 h 30 à 16 h et du vendredi au dimanche de 12 h à 16 h. Les prix s’élèvent à 80 à 100 francs par personne, selon l’offre.

Le menu

Le menu de ce goûter semble tout droit sorti de la série. C’est Kevin Miller, le chef pâtissier de l’établissement, qui en est responsable et qui veille au bien-être des dames et des messieurs présents.

Les hôtes peuvent choisir entre différents menus. Ils ont le choix entre des plats avec de la viande ou du poisson, ainsi que des options végétariennes, végétaliennes et sans gluten. Un menu spécial pour les enfants figure même sur la carte. Chaque création pâtissière est inspirée d’après un personnage clé de la série, notamment de la reine Charlotte, le vicomte Anthony ou Lady Whistledown.

Le cocktail Pall Mall

En plus de tous ces délices, il ne faut bien sûr pas oublier la boisson qui va avec. Pour cela, l’hôtel Lanesborough a créé un cocktail appelé The Pall Mall. Cette boisson rafraîchissante est composée de gin, de porto blanc et d’agrumes. Ce cocktail peut également être commandé sans alcool.