Festival virtuel : Passez le cap de la nouvelle année avec Tomorrowland

L’événement électronique avait ravi ses fans avec sa première édition virtuelle en juillet 2020. Le festival remet le couvert pour la soirée du 31 décembre.

Tomorrowland avait marqué les esprits avec son premier festival virtuel. Tant les décors que les animations en 3D et les sets des DJ avaient ravi les fans du festival électronique belge. Fort de ce premier succès, qui avait réuni plus d’un million de spectateurs les 25 et 26 juillet 2020, l’événement va remettre le couvert à l’occasion du passage à la nouvelle année.