Passione Engadina: Une centaine de bolides traversent Saint-Moritz

Au fil des ans, le Passione Engadina s’est imposé comme LE rallye de voitures de collection au niveau national et international. Ce week-end, on a pu admirer des classiques italiennes de différentes marques comme Alfa Romeo, Ferrari ou encore Lamborghini, lors de la 12e édition.

Le restomod, limité à 37 exemplaires, est un hommage à la Lancia 037. Quatre d’entre eux étaient présents au Passione Engadina 2023. MICHAEL LUSK

Chaque année, une marque automobile est mise à l’honneur. Cette fois, il s’agissait de Lancia, d’où le nombre supérieur à la moyenne de voitures anciennes de la marque. Dans un pavillon du centre de Saint-Moritz, les Italiens ont par ailleurs retracé l’histoire de la marque fondée en 1906 qui a, en plus de 100 ans, non seulement construit de nombreux modèles pour la route, mais aussi remporté de nombreuses victoires dans le domaine du sport automobile.

Chaque année, le Passione Engadina met une marque automobile à l’honneur. Cette année, il s’agissait de Lancia. MICHAEL LUSK

Kimera: un hommage moderne à Lancia

À l’instar de Luca Betti, qui affiche, lui aussi, de nombreuses victoires au compteur. Si le pilote de rallye n’a pas couru pour Lancia, il montre toutefois une certaine fascination pour un modèle particulier de la marque: la Lancia 037. Son entreprise, Kimera, construit aujourd’hui un restomod en hommage à la légende de rallye de Lancia sous la forme de la Kimera Evo 37, dans les environs de Turin. Quatre d’entre elles, de couleurs différentes, n’ont pas manqué d’attirer l’attention des spectateurs à Saint-Moritz.

La Kimera Evo 37 est un hommage à la Lancia 037. RINA KRÄTTLI

En effet, les réinterprétations des classiques de Lancia, qui développent plus de 500 ch et pèsent un peu plus de 1000 kilos, ont assurément assuré le spectacle lors du rallye qui a traversé les Grisons, samedi. Mais les Kimera Evo 37 étaient également au cœur de toutes les attentions lors de la démonstration de vitesse sur l’aérodrome de Samedan et au centre-ville de Saint-Moritz, dimanche. Même la pluie n’y a rien changé, alors que la journée de samedi était en grande partie ensoleillée.

Dallara présente avec plusieurs bolides

Relativement jeune, elle aussi, la marque de voitures de sport Dallara était également présente au Passione Engadina 2023 avec de nombreux modèles. Ce n’est qu’en 2017 que l’entreprise fondée par Gian Paolo Dallara a sorti la Stradale, sa première voiture homologuée pour la route. Auparavant, l’entreprise dont le siège se trouve près de Parme, s’était fait un nom dans le domaine de la course automobile. Encore plus extrême que la Kimera et affichant un poids inférieur à 900 kilos, la Stradale est conçue pour un pur plaisir de conduire.

Plusieurs Dallara Stradale ont participé au rallye, le week-end dernier. MICHAEL LUSK

Le niveau de participation des oldtimers était, en revanche, nettement plus éclectique, avec des voitures d’avant-guerre et des modèles légendaires des années 1980 et 1990. La Ferrari F40, la Lamborghini Miura ou encore la De Tomaso Pantera comptaient parmi les vedettes. La 12e édition du Passione Engadina s’est révélée être un rassemblement unique pour les amateurs d’automobiles italiennes, qui attendent déjà avec impatience la prochaine édition de ce rallye alpin à travers l’Engadine et les Grisons.