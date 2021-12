Pasteur viré par l’Eglise pour s’être travesti en drag queen

États-Unis : Pasteur viré par l’Église pour s’être travesti en drag-queen

Un pasteur de l’Indiana, qui a récemment participé à un show de drag-queen diffusé sur HBO, a été remercié par l’église dans laquelle il œuvrait. Il perd également sa maison.

L’homme d’Église l’a fait pour soutenir la communauté LGBTQ+ et sa fille, qui a récemment fait son coming out pansexuel. Selon Daily Mail, l’homme espérait, par sa participation, créer un «pont» entre la communauté et l’Église. Il tenait également à montrer que la religion pouvait être totalement inclusive en accueillant des personnes de toutes les races, de tous les genres et de toutes les orientations sexuelles.