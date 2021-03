Le Vaudois Pat Burgener, 26 ans, et l’Appenzellois Marius Bear, 27 ans, ont uni leurs forces sur «Waiting On The World To Change», dispo dès le 26 mars 2021. «On s’est rencontrés, via mon frère Max, autour d’une fondue. On a direct eu envie de bosser ensemble. En janvier 2021, on s’est revus à Laax (GR), où je m’entraînais, puis à Lausanne pour enregistrer ce titre», raconte Pat, qui est également snowboardeur pro.