Clip : Pat Burgener part à l’aventure avec Mike Horn

Le musicien vaudois a convié le célèbre explorateur dans le clip de la chanson «Dollar».

Le folkeux vaudois Pat Burgener a sorti mercredi 18 août 2021 le clip de «Dollar». Mike Horn y a participé et joue son propre rôle. Il va à la rencontre de son banquier (Pat Burgener) dans le but d’obtenir un crédit pour un nouveau bateau. D’abord réticent, le financier va se laisser embarquer, au propre comme au figuré.

«Je n’arrive pas à croire que ça s’est produit. C’est le truc le plus fou que j’ai fait. Et de loin», a posté le musicien de 27 ans sur Instagram. «Dollar» est extrait de l’EP «California Sun» sorti en juin 2021. À noter que Burgener, également champion de half-pipe en snowboard, sera prochainement sur scène. Il sera le samedi 21 août à l’Entre 2, petit frère du Venoge Festival à Penthaz (VD), le 27 août 2021 au O’Chap à Prilly-Malley et le 2 septembre 2021 au D! Club à Lausanne.