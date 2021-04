Genève-Servette a annoncé ce jeudi la prolongation du contrat de son entraîneur Pat Emond (56 ans), et de son staff, pour deux années, soit jusqu ’ au terme de la saison 2022-2023. Nommé à la tête de la première équipe en avril 2019, le Canadien est présent dans l ’ organisation genevoise depuis 2010. Il a coaché les juniors élites qu ’ il a portés deux fois au titre de champions de Suisse. Cette saison, il a mené les Aigles en play-off pour la deuxième fois, et vivra sa première expérience des séries finales, annulées l ’ an dernier en raison de la pandémie.