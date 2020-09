Élections américaines : Patagonia: des étiquettes contre les climatosceptiques

La marque californienne a inséré des étiquettes, à l’intérieur d’une édition limitée de shorts, visant les dirigeants politiques qui nient l’existence du changement climatique.

La marque de vêtements et de produits de plein air Patagonia, connue pour ses prises de position en faveur de l’environnement, a adressé un message des plus directs aux électeurs américains, les appelant via l’étiquette de ses shorts à «voter pour virer les connards».