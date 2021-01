Tiré du livre «Là ou commence la cuisine», de l’auteure américaine Carla Lalli Music, cette recette hypersimple donne un mets des plus délicieux.

La cuisson des patates douces se fait à la vapeur, ce qui rend leur chair onctueuse comme jamais. Et pas besoin d’avoir d’un appareil compliqué pour faire ça. Un panier à vapeur dans une casserole avec un fond d’eau et un couvercle suffisent!

Et pour le goût, on fait un petit beurre à la crème de sésame (appelée tahini ou tahin). Fichtrement savoureux et carrément addictif!