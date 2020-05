Hockey sur glace

Paterlini est le nouvel entraîneur du HCC

Le Grison de 45 ans a signé un contrat d'une saison avec le club neuchâtelois de Swiss League.

Ancien joueur de LNA, Paterlini avait patiné pour Berne, Davos, les ZSC Lions et Rapperswil (où il avait fait équipe avec Burkhalter) avant de terminer sa carrière à Sierre, en LNB. Il avait également régulièrement porté le maillot de l'équipe de Suisse durant les années Krueger et avait connu son moment de gloire aux Jeux olympiques de Turin en 2006. Il avait notamment inscrit un but en infériorité numérique dans la victoire contre la République tchèque de Jaromir Jagr (3-2).