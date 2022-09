Suisse : Les nouveaux Swisspass en retard par manque de puces

Retour à la normale en 2023

«La dépendance vis-à-vis d’un site de production peut être dangereuse, commente l’expert suisse en informatique Röbi Weiss. Heureusement on assiste désormais à un changement de mentalité en réponse aux pénuries d’approvisionnement, comme il y a quelque temps après un tremblement de terre au Japon. Et d’ajouter: des entreprises comme Apple, mais aussi des producteurs chinois, construisent désormais des sites de production au Vietnam et en Inde.» L'Union européenne et les États-Unis veulent également produire leurs propres puces et développent des programmes, à hauteur de milliards, allant dans ce sens.