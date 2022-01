Berne – Patience pour acheter une monnaie en platine

Glacier de Morteratsch à l’honneur

Le glacier de Morteratsch est un des plus grands glaciers des Alpes et le plus grand dans la région de la Bernina, dans le canton des Grisons. Son avancée maximale a eu lieu durant le petit âge glaciaire, au milieu du XIXe siècle. Il figure désormais sur une pièce bimétallique produite par Swissmint. En tout 15’800 pièces en qualité normale ont été frappées et 4500 en qualité collection. Cette monnaie de 10 francs coûte 20 francs en qualité normale et 45 francs en qualité «flanc bruni» (cette dernière a été entièrement vendue).