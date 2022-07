Arts martiaux mixtes (MMA): Patient, Volkan Oezdemir gagne aux points

Car Craig est un vrai spécialiste du sol (13 victoires sur ses 16 K.O.) et c’est là qu’il a tenté d’emmener le Fribourgeois plus souvent qu’à son tour. Mais le Suisse n’est pas entré dans son jeu, même s’il a pu être un peu en danger en début de rencontre.

Le Suisse meilleur aux poings

Ce succès était crucial pour l’Helvète, qui restait sur deux défaites d’affilée, à chaque fois aux Emirats arabes unis. D’autant plus que Craig n’avait plus perdu depuis près de trois ans et qu’il était clairement le favori de la foule londonienne ce samedi. Mais Oezdemir a réussi à en retourner beaucoup et c’est mérité. Après seulement trois combats lors des deux dernières années, il semble reparti pour une belle série.