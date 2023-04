Argovie: Les patients d’un dentiste priés de faire un test sida

De graves manquements à l’hygiène ont été constatés dans le cadre d’un contrôle d’un cabinet dentaire de Birr (AG), annonce le Département de la santé et des affaires sociales du canton d’Argovie. Il est même recommandé aux patients de se soumettre à un test de dépistage des hépatites B et C ainsi que du VIH, comme l’a indiqué le canton dans un courrier reçu par les patients. Les découvertes faites lors du contrôle laissent supposer que le dentiste traitant du cabinet a utilisé des instruments non stériles. Il en résultait un risque accru d’infection pour les patients.